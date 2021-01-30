Сделать иконки

Нужно добавить фон и изменить цвет иконок. Дизайн прикреплен к ТЗ.

Стиль иконок должен быть как у боксов, с таким же градиентом и фоном. Всего нужно 4 шт.

Сами иконки отправлю выбранному исполнителю.

Формат желательно svg, но можно и png.