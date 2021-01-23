Дизайн иконок (кейсов) для сайта с кейсами

Иконки и Пиксель-артЗакрыт10 заявок458 просмотров
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Для сайта с игровыми кейсами нужно разработать порядка 30 уникальных иконок размером 256х256. Приветствуется опыт в данном направлении. Тематика - игра Rust. Пример в сообщении.

3 года назад
guest_16119957709879
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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