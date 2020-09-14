Верстка HTML5/CSS3. Создание сайтов под ключ. WordPress.

Cпециализируюсь на разработке сайтов-визиток, интернет-магазинов и блогов с современным дизайном и хорошей оптимизацией.

Мои навыки:

HTML5, CSS3, Bootstrap 4, Flex, Grid

PHP5/7, MySQL

JS, JQuery, AJAX, JSON

WordPress

Gulp, Webpack

Git

Верстаю по БЭМ методологии используя (Webpack + Gulp + Sass)

Предоставляю такие услуги:

Создание сайта "под ключ" с нуля

Кроссбраузерная и адаптивная/responsive верстка сайта

Разработка пользовательских тем и плагинов для WordPress

Натяжка верстки сайта на WordPress

Конвертация PSD в WordPress/HTML

Оптимизация работы сайта под Google Speed Insight/Gmetrix

Обслуживание сайта и управление контентом

Украинский - родной;

Русский - родной;

Английский - B2.

: высшее техническое (бакалавриат, 4 года).

Исполняю работу качественно и в срок. По ходу работы всегда держу в курсе, не пропадаю. Предоставляю бесплатную поддержку сайта в течении 1-го месяца после создания.

Работаю с предоплатой 50%, либо через "Безопасный платеж".

За контактными данными в ЛС.