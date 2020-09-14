saveliev_5673

Мирон Савельев saveliev_5673

 
24 годаУкраина/Павлоград
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Верстка HTML5/CSS3. Создание сайтов под ключ. WordPress.

Cпециализируюсь на разработке сайтов-визиток, интернет-магазинов и блогов с современным дизайном и хорошей оптимизацией. 

Мои навыки:

  • HTML5, CSS3, Bootstrap 4, Flex, Grid
  • PHP5/7, MySQL
  • JS, JQuery, AJAX, JSON
  • WordPress
  • Gulp, Webpack
  • Git
Верстаю по БЭМ методологии используя (Webpack + Gulp + Sass)

Предоставляю такие услуги:  

  • Создание сайта "под ключ" с нуля
  • Кроссбраузерная и адаптивная/responsive верстка сайта
  • Разработка пользовательских тем и плагинов для WordPress
  • Натяжка верстки сайта на WordPress
  • Конвертация PSD в  WordPress/HTML
  • Оптимизация работы сайта под Google Speed Insight/Gmetrix
  • Обслуживание сайта и управление контентом
Знание языков:

  • Украинский - родной;
  • Русский - родной;
  • Английский - B2.
Образование: высшее техническое (бакалавриат, 4 года).

Исполняю работу качественно и в срок. По ходу работы всегда держу в курсе, не пропадаю. Предоставляю бесплатную поддержку сайта в течении 1-го месяца после создания.

Работаю с предоплатой 50%, либо через "Безопасный платеж". 

За контактными данными в ЛС.

PHPJavascriptWordPressMySQLВерстка сайтаСайт на WordPressHTMLBootstrapjQueryAjaxSASSGulpПлагин для WordPressGit
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
genick
Никита 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$22
10 баллов
3 года назад
Внести правки в Wordpress Elementor
все ок, можно работать. Коммуникабельный специалист, идет на встречу, готов решать проблемы
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству!
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