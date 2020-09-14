Верстка HTML5/CSS3. Создание сайтов под ключ. WordPress.
Cпециализируюсь на разработке сайтов-визиток, интернет-магазинов и блогов с современным дизайном и хорошей оптимизацией.
Мои навыки:
- HTML5, CSS3, Bootstrap 4, Flex, Grid
- PHP5/7, MySQL
- JS, JQuery, AJAX, JSON
- WordPress
- Gulp, Webpack
- Git
Предоставляю такие услуги:
- Создание сайта "под ключ" с нуля
- Кроссбраузерная и адаптивная/responsive верстка сайта
- Разработка пользовательских тем и плагинов для WordPress
- Натяжка верстки сайта на WordPress
- Конвертация PSD в WordPress/HTML
- Оптимизация работы сайта под Google Speed Insight/Gmetrix
- Обслуживание сайта и управление контентом
- Украинский - родной;
- Русский - родной;
- Английский - B2.
Исполняю работу качественно и в срок. По ходу работы всегда держу в курсе, не пропадаю. Предоставляю бесплатную поддержку сайта в течении 1-го месяца после создания.
Работаю с предоплатой 50%, либо через "Безопасный платеж".
За контактными данными в ЛС.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Личный кабинет | WordPress53 просмотра
- Магазин игровых ключей и аккаунтов60 просмотров
Отзывы заказчиков
$22
10 баллов
3 года назад
все ок, можно работать. Коммуникабельный специалист, идет на встречу, готов решать проблемы
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству!