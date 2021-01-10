ilikemywork

Добрый день! Ищу [b]профи[/b] который хорошо знает [b]WordPress[/b] и владеет[b] английским [/b]
- Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день! Ищу специалиста в Google Adwords.Контекстная реклама17 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день! Ищу дизайнера который хорошо разбирается[u] [b]в конверсии, юзабилити, и владеет английским языком[/b][/u] нужно разработать главную страницу. [i][b]Важно рисовать иконки самостоятельно! [/b][/i][b]Нужен уникальный дизайн с учетом всех трендов 2021-2022[/b] [u]Если вы соответствуете моим требованиям[/u] [u][b]Прикрепите лучшие ваши работы и ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день! Ищу дизайнера который хорошо разбирается в конверсии, юзабилити, и владеет английским языком нужно разработать главную страницу. Если вы соответствуете моим требованиям Прикрепите лучшие ваши работы и я свяжусь именно с вами!Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день ! Ищу дизайнера(девушку) для разработки логотипа салона.Логотипы и Знаки35 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день Всем! Ищу творческого, креативного дизайнера, который умеет создавать шедевры. Если ты профессионал и готов к плодотворному сотрудничеству, покажи свои лучшие логотипы и я начну сотрудничество только с тобой! С Уважением Инна!Логотипы и Знаки40 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день! Проблема, которую нужно решить: У нас на сайте есть два платежных плагина. Об одном из плагинов, который называется «Blockonomics - WordPress Bitcoin Payments» - это первое автоматически сгенерированное электронное письмо, которое не отправляется клиентам, когда они делают ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Доброго дня. Шукаю хто може вичитати текст після перекладу на українській мовіРедактирование и Корректура74 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! интернет магазин на WooCommerce когда клиент делает покупку не получает эмеил от магазина что он что то заказал Это произошло после того как сменили хостинг. Ищу того кто может разобраться с этим вопросом и понимает английский [url=https://go.rapyd.net/woocommerce-payments-plugin] [/url]Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! с переносом сайта на новый хостинг перестал работать крон. Сайт на вордпресеСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! есть сайт витамин нужно сделать редизайн с учетом UI/UX главная страница страница товара страница контентная Страница корзины страница контактов Страница новостей и новости UI kit нужно поднять конверсию, юзабилити жду от вас предложенийДизайн сайтов53 заявкиЗакрыт3 года назад
Что нам нужно делать. У нас есть выделенный сервер в Linode. Нам нужно, чтобы на этом сервере работали Cpanel и FTP. Есть возможность войти с помощью SSH.Системное администрирование10 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! мне нужно нарисовать 3 иконки на сайт https://i.imgur.com/2nEGFaH.pngИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день! Ищу проффесионала с владением американским английским который сможет написать уникальные статьи для моего сайта без заспамлености и воды.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $20
Добрый день! есть фотографии продукта на которые нужно добавить текст что бы было читабельно и красиво, а так же все подогнать под размер слайдераБаннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день! мне нужно 5 статей в неделю тематика веган и омега 3 Ищу кто разбирается в этом направлении и может писать для моего блогаКопирайтинг5 заявокЗакрыт3 года назад
- $9
Добрый день! для моего интернет магазина нужно сделать доработку страница карточка товара https://i.imgur.com/feYY8qw.png нужно добавить маленький блок с этим описанием https://i.imgur.com/x3WZ1ry.pngHTML-верстка5 заявокЗакрыт3 года назад
- $3
Добрый день! мне нужно подограть 3 фотографии под размер слайдера.Обработка фотографий32 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! нужно сделать 5 рекламных картинок для фейсбука от вас креативность и идеи для реализацииБаннеры35 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! нужно создать поп ап на странице сайт на вордпресеСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт3 года назад