ilikemywork

Инна ilikemywork

 
40 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Люблю креативить
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
7%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$15
10 баллов
3 года назад
Нужно сделать 3 иконки
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата без промедлений. Отличная коммуникация. Мои рекомендации!
Когда горят сроки, и твой дизайнер не может реализовать задачу, то удача мне улыбнулась. Евгений выполнил задачу, не просто выполнил, а выполнил без корректировок, ведь так важно когда дизайнер внимательный и талантливый. Работать с профессионалом одно удовольствие!
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Pica_So
30 летУкраина
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$20
10 баллов
3 года назад
5 слайдеров для интернет магазина
Рад сотрудничеству! Все хорошо, четкое задание, своевременная оплата, быстрая коммуникация!
Рекомендую! Дизайнер с которым приятно сотрудничать!
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tata_green
Татьяна 
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$3
10 баллов
3 года назад
Улучшить качество фото
Лёгкое, приятное сотрудничество. С такими людьми хочется иметь дело! Рекомендую.
Татьяна умничка! Быстро сделала всё! Рекомендую!
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Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$25
10 баллов
3 года назад
Создание страниц на сайте
Благодарю за интересный проект и опыт. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем :)
Андрей, зарекомендовал себя на высшем уровне, с ним легко работать. Я ценю кто готов рости и разбираться с новыми сложными задачами. С ним нет слов "не знаю", и это огромный плюс!
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Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$15
10 баллов
3 года назад
Wordpress и колибри шаблон ( Еслы ты профи то мы тебя ищем)
Все прошло успешно! Могу рекомендовать, как адекватную клиентку :)
Спасибо Андрей за выполненную работу. Понимает с полуслова, это редкость на сегодняшний день найти такого программиста. И вот мне повезло, буду ли я с ним работать еще? Конечно! Рекомендую!
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