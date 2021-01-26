Нарисовать три уникальных иконки

для приложения в appstore по здоровью, которое трекает разные показатели активности. стиль дизайна разный. заметный. но тем не менее стильный( в вашем понимании этого слова). мне нужны иконки для тестирования увеличения конверсии в загрузки. оставлю потом одну, самую ...