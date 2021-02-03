Необходимо нарисовать 1 иконку (смайлик) в определенном стиле

Добрый день. Есть небольшой набор иконок для форума, иконки используются в виде реакций к постам (вместо классического Лайка). Необходимо нарисовать еще 1 иконку (смайлик) в том же стиле, что и другие в наборе .

Новая иконка должна отображать реакцию "Возмутительно". Размер 120х120пк. Формат PNG. Из пожеланий: можно сделать в красном оттенке.

В архиве прикреплены текущие используемые иконки и отдельно иконка, которую можно взять за основу к заданию (или просто посмотреть для наглядности, что требуется сделать).