Необходимо нарисовать 1 иконку (смайлик) в определенном стиле

Иконки и Пиксель-артЗакрыт6 заявок345 просмотров
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Добрый день. Есть небольшой набор иконок для форума, иконки используются в виде реакций к постам (вместо классического Лайка). Необходимо нарисовать еще 1 иконку (смайлик) в том же стиле, что и другие в наборе.

Новая иконка должна отображать реакцию "Возмутительно". Размер 120х120пк. Формат PNG. Из пожеланий: можно сделать в красном оттенке.

В архиве прикреплены текущие используемые иконки и отдельно иконка, которую можно взять за основу к заданию (или просто посмотреть для наглядности, что требуется сделать).

3 года назад
kirillpetrov2021
Кирилл 
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kalsefer
28 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$3
1 день
Выполнил работу сразу после указания исполнителем. Моментально внес все правки. Работу сделал очень качественно, внимание к мелочам (считаю очень важным)! Рекомендую!
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