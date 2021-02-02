Favicon для сайта

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$3
Иконки и Пиксель-артЗавершен2 заявки241 просмотр
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сделать фавикон в svg 

3 года назад
e_reshetnikova
Лена 
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
blowekhip
24 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
$3
1 день
оперативно сделали и все по требованиями. спасибо!
Замечательный заказчик, работать одно удовольствие.
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