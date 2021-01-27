Разработка векторых тематических черно-белых + инверс иконок на сайт

Иконки и Пиксель-артЗакрыт22 заявки466 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется периодическая разработка иконок на сайт на определенную тематику.

Будет 2 варианта задания - новая иконка либо адаптация существующей.

для любого варинта необходимо:

1. png черная графика с прозрачным фоном квадраты: 250px и 44 px

2. он же но белая графика с прозрачным фоном 500px и 250 px,

Иконки должны корректно (без лишних "засветов") ложиться на любой фон.

+ исходники

3 года назад
agrohoz
Игорь 
45 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
2 года назад