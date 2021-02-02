Создать две страницы страницу сайта

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Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок523 просмотра
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1) Все работы выполнены в отдельном (внешнем) css файле.

2) Для всех элементов присутствующих на странице правильно установлены цвета, размеры, отступы и

т.д. Единственным исключением является шрифт - сам шрифт и его значение подбираете на свое

усмотрение;

3) Задание : фон блока растянут на всю ширину страницы. Сам блок с отзывами центрируется по

ширине страницы.

5) Код валиден: закрыты все теги, закрыты все кавычки (используются двойные - “”), у всех значений

свойств проставлены корректные единицы измерения и т.д.;

6) Весь код в выполненных заданиях корректно отформатирован: для форматирования использовались

пробелы, соблюдены все отступы (отступ составляет 2 пробела), код читаем, отсутствуют пустые

строки;

3 года назад
guest_15746741605393
4 года в сервисе
Был
3 года назад