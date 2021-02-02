Здравствуйте, нужно сделать дизайн лендинга Присылайте ваши условия, цены, сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка дизайна главной и внутрених страниц
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов56 заявокЗакрыт3 года назад
- $256
Нужно создать макет лэндингаЗавершен3 года назад
Нужно отрисовать и сверстать 3 лендинга для строительного сайта. Файлы прикрепляю ниже. Прошу обратить внимание: данные ТЗ - для десктопной версии, но еще нужен адаптив (соответственно, какие-то элементы возможно уйдут на мобильной версии и тут ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт3 года назад
Есть сайт Интернет магазина на лицензионной версии CS Cart. Сейчас все стоит как "из коробки", а хотелось бы получить солидный вариант оформления сайта. Если у вас есть опыт работы с CS Cart, прошу предлагайте, что ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Нужны макеты сделанные для портфолилЗавершен3 года назад
Дизайн сайтаДизайн сайтов58 заявокЗакрыт3 года назад
Алеся, добрый день, я - Сергей, мне Вас рекомендовал дал Роман (верстальщик). Нужен дизайн сайта, всего 6 страниц. Все страницы не сложные. Могу к вам обратиться?Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Добрый день нужен дизайн сайта с моб версией Сайт пример [url=https://mcr-studio.ru/]https://mcr-studio.ru/[/url] web-dev.agency/ 4 станицы главная , цены, портфолио , контакты сайт будет на 3 языках : укр,англ,рус На фоне должны быть элементы космоса и кода так же сразу разработать ...Завершен3 года назад
Необходимо сделать редизайн сайта. Сайт https://podiatr.com ТЗ очень простое - Взять все с текущего сайта и просто сделать новый, актуальный дизайн. Берем два основных цвета с сайта, все меню тоже оставляем. Необходимо 2-3 варианта дизайна на выбор.Завершен3 года назад