Редизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен80 заявок1536 просмотров
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Необходимо сделать редизайн сайта.

Сайт https://podiatr.com

ТЗ очень простое - Взять все с текущего сайта и просто сделать новый, актуальный дизайн. Берем два основных цвета с сайта, все меню тоже оставляем.

Необходимо 2-3 варианта дизайна на выбор.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
3 года назад
R0LeXx
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
philipframe
Филип 
24 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$1
5 дней
Филип, отличный дизайнер! Увидел наш старый сайт 2000 годов и абсолютно по новому изобразил свое видение в figm'е в виде отличного адаптивного макета. Сложность была в том что навигация была совершенно не продуманна и ссылки были разбросаны в хаотичном порядке по всему сайту. Филип грамотно подошел к заданию и очень удачно продумал навигацию сайта буквально переработав всю структуру. Также очень понравилось что Филип сделал макет каждой странички сайта, для этого потребовалось вникнуть и продумать каждую мелочь и Филип с этим отлично справился. Рекомендую всем, отличный дизайнер который всегда на связи и очень оперативно корректирует любые замечания и предложения. Будем обращаться постоянно!
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