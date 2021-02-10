Редизайн сайта

Филип, отличный дизайнер! Увидел наш старый сайт 2000 годов и абсолютно по новому изобразил свое видение в figm'е в виде отличного адаптивного макета. Сложность была в том что навигация была совершенно не продуманна и ссылки были разбросаны в хаотичном порядке по всему сайту. Филип грамотно подошел к заданию и очень удачно продумал навигацию сайта буквально переработав всю структуру. Также очень понравилось что Филип сделал макет каждой странички сайта, для этого потребовалось вникнуть и продумать каждую мелочь и Филип с этим отлично справился. Рекомендую всем, отличный дизайнер который всегда на связи и очень оперативно корректирует любые замечания и предложения. Будем обращаться постоянно!