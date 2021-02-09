edimitrazh

Екатерина Димитраж edimitrazh

 
21 годРоссия/Саратов
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Веб-дизайнер, разработаю сайт для вашего бизнеса

Привет, я веб-дизайнер, занимаюсь созданием и оформлением сайтов.

- Верстка / Tilda

- Прототипы / Figma

- Подключение домена

- UX / UI Дизайн / Редизайн

- Мобильная адаптация / Адаптивный дизайн

- Одностраничник (Landing Page) / Многостраничник

- Настройка безопасного соединения (SSL-сертификат)

- Подключение AmoCRM, Яндекс Метрика и др. сервисов

FigmaTilda