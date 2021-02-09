edimitrazh

Екатерина Димитраж edimitrazhedimitrazh
21 годРоссия/Саратов
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Веб-дизайнер, разработаю сайт для вашего бизнеса
Привет, я веб-дизайнер, занимаюсь созданием и оформлением сайтов.
- Верстка / Tilda
- Прототипы / Figma
- Подключение домена
- UX / UI Дизайн / Редизайн
- Мобильная адаптация / Адаптивный дизайн
- Одностраничник (Landing Page) / Многостраничник
- Настройка безопасного соединения (SSL-сертификат)
- Подключение AmoCRM, Яндекс Метрика и др. сервисов
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