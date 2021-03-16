Никита Алексеев NekialexeevNekialexeev
Современный дизайн сайтов в стиле "минимализм".
Доброго времени суток !
Меня зовут Никита, и я активно занимаюсь созданием дизайна сайтов.
Разработаю дизайн сайта исключительно для вас. При создании учитываю такие факторы, как ЦА, ваши пожелания, референсы и добавления креатива и изюминки от меня
Работаю преимущественно в Figma, но так-же хорошо знаю Adobe Photoshop и Adobe XD. Изучаю Tilda.
Разработаю сайт любой сложности: сайт-визитка, лендинг, многостраничник, корпоративный сайт.
Почему клиенты выбирают меня:
✅Если Вам что-то не понравилось - возвращаю предоплату
✅Стараюсь быть всегда на связи
✅Индивидуально подхожу к каждому проекту
✅Консультирую Вас на каждом этапе
Этапы работы:
- Получение проекта
- Детальное изучение ТЗ
- Получение предоплаты в размере 10%
- Заполнение брифа
- Детальный анализ конкурентов
- Подбор индивидуального стиля
- Разработка прототипа
- Разработка чистового дизайна
- Адаптация под различные устройства
- Презентация и утверждение проекта
Telegram: NekAlexeev
Почта: [email protected]
Skype: live:.cid.bf36ae7d1e58366f
Ваш проект будет выполнен на высшем уровне!
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