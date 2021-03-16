Веб-дизайнер

Современный дизайн сайтов в стиле "минимализм".

Доброго времени суток !

Меня зовут Никита, и я активно занимаюсь созданием дизайна сайтов.

Разработаю дизайн сайта исключительно для вас. При создании учитываю такие факторы, как ЦА, ваши пожелания, референсы и добавления креатива и изюминки от меня 

Работаю преимущественно в Figma, но так-же хорошо знаю Adobe Photoshop и Adobe XD. Изучаю Tilda.

Разработаю сайт любой сложности: сайт-визитка, лендинг, многостраничник, корпоративный сайт.

Почему клиенты выбирают меня:

✅Если Вам что-то не понравилось - возвращаю предоплату

✅Стараюсь быть всегда на связи

✅Индивидуально подхожу к каждому проекту

✅Консультирую Вас на каждом этапе

Этапы работы:

Получение проекта

Детальное изучение ТЗ

Получение предоплаты в размере 10%

Заполнение брифа

Детальный анализ конкурентов

Подбор индивидуального стиля

Разработка прототипа

Разработка чистового дизайна

Адаптация под различные устройства

Презентация и утверждение проекта

Telegram: NekAlexeev

Почта: [email protected]

Skype: live:.cid.bf36ae7d1e58366f

Ваш проект будет выполнен на высшем уровне!