﻿Продуманный, удобный и актуальный дизайн сайта с учётом ваших пожеланий

Привет! ✌

Меня зовут Ангелина, я профессиональный веб-дизайнер из Минска. Влюблена в свою профессию, поэтому постоянно развиваюсь, прохожу новые курсы и читаю литературу о веб-дизайне. Также я участвую в тренигах, вебинарах и интенсивах, чтобы оставаться в курсе актуальных трендов.

Плюсы сотрудничества со мной

 современный дизайн

 бесплатные правки

 внимание к деталям

 всегда на связи (если не сплю и не за рулем)

 аккуратность и исполнительность

 проработный текст макета

 готовая работа в установленные сроки

Этапы сотрудничества

1️⃣ Я изучаю ТЗ, вы заполняете бриф

2️⃣ Согласовываем сроки и стоимость

3️⃣ Предоплата 40%

4️⃣ Выполняю дизайн макета

5️⃣ Правки, если необходимо

6️⃣ Оплата оставшихся 60%

7️⃣ Передача макета

8️⃣ Обмен отзывами

Верну предоплату

⚡ Если возникнет ситуация, что правки (не доработки) не помогают достичь желаемого результата – верну предоплату.

Оплата

Visa — 4916 9896 4806 1405

Хотите другой способ оплаты? Пишите, договоримся!

Контакты

 [email protected]

 Instagram

 Telegram

 Vkontakte

 Facebook

 Viber/WhatsApp +375 (25) 7380611

С удовольствием выполню ваш проект. Обращайтесь!