Продуманный, удобный и актуальный дизайн сайта с учётом ваших пожеланий
Привет! ✌
Меня зовут Ангелина, я профессиональный веб-дизайнер из Минска. Влюблена в свою профессию, поэтому постоянно развиваюсь, прохожу новые курсы и читаю литературу о веб-дизайне. Также я участвую в тренигах, вебинарах и интенсивах, чтобы оставаться в курсе актуальных трендов.
Плюсы сотрудничества со мной
современный дизайн
бесплатные правки
внимание к деталям
всегда на связи (если не сплю и не за рулем)
аккуратность и исполнительность
проработный текст макета
готовая работа в установленные сроки
Этапы сотрудничества
1️⃣ Я изучаю ТЗ, вы заполняете бриф
2️⃣ Согласовываем сроки и стоимость
3️⃣ Предоплата 40%
4️⃣ Выполняю дизайн макета
5️⃣ Правки, если необходимо
6️⃣ Оплата оставшихся 60%
7️⃣ Передача макета
8️⃣ Обмен отзывами
Верну предоплату
⚡ Если возникнет ситуация, что правки (не доработки) не помогают достичь желаемого результата – верну предоплату.
Оплата
Visa — 4916 9896 4806 1405
Хотите другой способ оплаты? Пишите, договоримся!
Контакты
Viber/WhatsApp +375 (25) 7380611
С удовольствием выполню ваш проект. Обращайтесь!
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