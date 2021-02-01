Доброго времени суток! Ищу дизайнера, который сможет разработать дизайн многостраничного сайта в Figma. Есть ТЗ, ознакомится можно по ссылки: [url=https://docs.google.com/document/d/1U2kTVmdRT6_Je_v5mL8Xy_YxtNZVFA0laJ_1rCZsi80/edit?usp=sharing]document TЗ[/url] От соискателя требуется наличие портфолио, а также умение слушать и соблюдать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
доработать дизайн сайта
сделать в современном виде
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