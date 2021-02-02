yakovenkoegor

Привет меня зовут Егор и я веб дизайнер

Я специализируюсь по дизайну лендингов с версткой на тильде

Вот ссылка на мои работы: https://www.behance.net/yakovenko320

Я делаю дизайн в несколько этапов:

1.Текстовый прототип

2. Мудборд

3. Полный прототип сайта

4. Дизайн сайта

5. Верстка сайта на тильде с мобильной адаптацией

После буду с вами связываться для уточнения

и подтверждения

Мои контакты:

WhatsApp: 89182123520

Vk: https://vk.com/egor.yak0venko