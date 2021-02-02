yakovenkoegor

Егор Яковенко yakovenkoegoryakovenkoegor
21 годРоссия/Краснодар
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Привет меня зовут Егор и я веб дизайнер
Я специализируюсь по дизайну лендингов с версткой на тильде
Вот ссылка на мои работы: https://www.behance.net/yakovenko320
Я делаю дизайн в несколько этапов:
1.Текстовый прототип
2. Мудборд
3. Полный прототип сайта
4. Дизайн сайта
5. Верстка сайта на тильде с мобильной адаптацией
После буду с вами связываться для уточнения
и подтверждения
Мои контакты:
WhatsApp: 89182123520
Действие аккаунта приостановлено!