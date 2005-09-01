Alex_Muzyka

Алексей Alex_Muzyka

 
18 летУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Здравствуйте, уважаемые Заказчики! Я с радостью выполню Ваш проект. Я новичок и у меня пока нет отзывов, но Вы можете посмотреть моё портфолио тут. Работа будет выполнена на все 100%. Заранее благодарю, если назначите меня исполнителем. Рассчитываю на долгое сотрудничество.

С уважением, Алексей.

Портфолио
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