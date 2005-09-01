Здравствуйте, уважаемые Заказчики! Я с радостью выполню Ваш проект. Я новичок и у меня пока нет отзывов, но Вы можете посмотреть моё портфолио тут. Работа будет выполнена на все 100%. Заранее благодарю, если назначите меня исполнителем. Рассчитываю на долгое сотрудничество.
С уважением, Алексей.
Портфолио
- Дизайн альтернативного приложения Google Диску82 просмотра
- Интерфейс медицинского приложения83 просмотра
- Пост или баннер приюта для собак60 просмотров
- Дизайн приложения для кастома одежды67 просмотров
- Интерфейс экрана электро-машины68 просмотров
- Выбор подписки в приложении для готовки68 просмотров
- Страница для получения обратной связи48 просмотров
- Приложение для просмотров фильмов и т.д.71 просмотр
- Приложение для готовки дома65 просмотров
- Приложение ,,умный дом"62 просмотра
- Приложение для бега54 просмотра
- Главная страница приложения тур-агенства62 просмотра