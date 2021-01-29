Нарисовать лендинг + внутряки (14 страниц) [Тематика: криптовалюты]

Дизайн сайтовЗакрыт49 заявок786 просмотров
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Добрый день всем!

Ребята, нужно нарисовать лендинг + внутряки для криптовалютной биржи. Итого около 14 страниц.

- Логотип: разработка с нуля

- Адаптация: desktop, mobile, tablet

- Референс: стилистика, максимально близкая к binance.com

- Шрифты: Только IBM Plex Sans Regular

- Желателен опыт рисовки подобных проектов (крипта)

Ссылка на проект: https://l5oei0.axshare.com/

Просьба - сразу постите стоимость и сроки. Всем спасибо!

3 года назад
777gt
40 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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