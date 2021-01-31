Нарисовать дизайн лендига в Figm

Дизайн сайтовЗавершен14 заявок856 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен дизайн лендинг-визитка обувного магазина, ищу начинающего веб дизайнера.

Бюджет ограничен.Отзыв гарантирован.

Макет должен быть уникальный!

Тематика цветовая красный и белый цвет.

Примерный список блоков:

  • Шапка
  • Блок-карусель товаров витрины
  • Блок с описанием компании и сертификатом сотрудничества
  • Блок с описанием доставки
  • Форма заказа
  • Футер
Если есть предложения по блокам — велкам!

Присылайте ссылки на ваши работы и примерные сроки выполнения.

3 года назад
dimavlasenko
24 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
AndreDesign
21 годКазахстан
3 года в сервисе
Был
15 дней назад
3 года назад
$15
3 дня
Отличный специалист, справился с поставленной задачей в короткие сроки, даже раньше чем обговаривали! Свое дело знает очень хорошо.Помог и добавил от себя очень много крутых фишек.Цена качество на высоте рекомендую.Следующие проекты теперь знаю кому можно доверять)
Приятно было работать с Дмитрием. Быстро нашли общий язык. Понимающий и отзывчивый. Рекомендую к сотрудничеству!
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