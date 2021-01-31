Нарисовать дизайн лендига в Figm

Здравствуйте! Необходимо разработать новый дизайн для администрации города. Их старый сайт: https://adm-saransk.ru/ Структуру и меню нужно сделать удобной и современной, у них два меню сбоку и в шапке.В шапке на первой секции, хотят видео города с квадрокоптера ...
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Нужен дизайн лендинг-визитка обувного магазина, ищу начинающего веб дизайнера.
Бюджет ограничен.Отзыв гарантирован.
Макет должен быть уникальный!
Тематика цветовая красный и белый цвет.
Примерный список блоков:
- Шапка
- Блок-карусель товаров витрины
- Блок с описанием компании и сертификатом сотрудничества
- Блок с описанием доставки
- Форма заказа
- Футер
Присылайте ссылки на ваши работы и примерные сроки выполнения.
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