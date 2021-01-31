Нарисовать дизайн лендига в Figm

Отличный специалист, справился с поставленной задачей в короткие сроки, даже раньше чем обговаривали! Свое дело знает очень хорошо.Помог и добавил от себя очень много крутых фишек.Цена качество на высоте рекомендую.Следующие проекты теперь знаю кому можно доверять)