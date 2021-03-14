Доработка дизайна сайта

Есть заготовка дизайна на фигма. Необходимо на ее основе внеся поправки и/или изменив что-то создать максимально футуристичный дизайн. Как в фантастических фильмах бывают экраны у каких-то высоко технологичных разработок.

Нужен однозначный вау эффект. Больше подробностей при обсуждении заказа.

https://www.figma.com/file/RgRTu94nMQDGgtTIyn49iH/DPNewDiz?node-id=1%3A2

Суть направления отображена в прикреплённых файлах.

Оранжевые кнопки предположительно меняются на синие и так далее.

Стиль максимально минимализм!

В шапке остаётся именно то изображение что есть, так как это видео будет и оно уже готово.