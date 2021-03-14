Доработка дизайна сайта

Дизайн сайтовЗавершен37 заявок706 просмотров
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Есть заготовка дизайна на фигма. Необходимо на ее основе внеся поправки и/или изменив что-то создать максимально футуристичный дизайн. Как в фантастических фильмах бывают экраны у каких-то высоко технологичных разработок.

Нужен однозначный вау эффект. Больше подробностей при обсуждении заказа.

https://www.figma.com/file/RgRTu94nMQDGgtTIyn49iH/DPNewDiz?node-id=1%3A2

Суть направления отображена в прикреплённых файлах.

Оранжевые кнопки предположительно меняются на синие и так далее.

Стиль максимально минимализм!

В шапке остаётся именно то изображение что есть, так как это видео будет и оно уже готово.

3 года назад
Prognosist
73 годаМонголия
3 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
egor-vasilevich
Игорь Попов 
25 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$50
5 дней
Все просто отлично! Будем обращаться еще. Быстрее, чем ожидали и качественнее, чем можно ожидать!
Люблю заказчиков, которые вовлечены в процесс. Дмитрий на связи практически в любое время суток, все вопросы обсуждались и решались быстро. Так же понравилась четкость постановки задачи, так как часто заказчики сами не понимают чего хотят. Это приятно удивило
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