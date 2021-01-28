Дизайн на Тильде

https://yadi.sk/d/3EnyjFziM_6ygA?w=1 Отрисовать дизайн по этим макетам. Для главной страницы также нарисовать два баннера. Сначала десктоп, после согласования - версии для 768 и 320 В заявке укажите: 1) стоимость выполнения работы 2) срок выполнения 3) когда сможете приступить