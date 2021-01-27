Дизайн блога

Дизайн сайтовЗакрыт28 заявок637 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тематика блога - Разработка на React

Стилистика и структура - https://www.behance.net/gallery/110111197/UI-UX-Smm-Blog-Design?tracking_source=search_projects_recommended|blog website

Нужна главная (как в примере) и страница статьи. Пример ориентировочный, нкжно сделать похожий дизайн, но уникальный)

3 года назад
fenq
24 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад