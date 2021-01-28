Жахонгир Муминов FROND-ENDFROND-END
23 годаУзбекистан/Фергана
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Только качественно и в срок- вёрстка сайтов с чистым Кроссбраузерным валидным кодом. HTML5,CSS3, Javascipt,Reactjs.
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Гарантия на верстку: Отправленный вами архив будет готов в течение недели. При обнаружении дефекта или ошибки они будут доставлены бесплатно.
Технологии:
※-HTML5, CSS3, Bootstrap 4 ✔
※-Javascipt,React ,React Native ✔
✍✍✍ Связь:
※-Email: [email protected]
※-Телеграм: @frondEnd_developer