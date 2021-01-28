﻿Только качественно и в срок- вёрстка сайтов с чистым Кроссбраузерным валидным кодом. HTML5,CSS3, Javascipt,Reactjs.

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Гарантия на верстку: Отправленный вами архив будет готов в течение недели. При обнаружении дефекта или ошибки они будут доставлены бесплатно.

Технологии:

※-HTML5, CSS3, Bootstrap 4 ✔

※-Javascipt,React ,React Native ✔

✍✍✍ Связь:

※-Телеграм: @frondEnd_developer