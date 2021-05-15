Дизайн веб сайта

1) Написание ТЗ. Согласование ТЗ

2)Прототипы веб страниц ( серо-белые), 16-18 стр. (может быть больше)

3) Утверждение прототипов

4)Дизайн всех страниц сайта с формами, панелями и т.д.

5) Правки и утверждение дизайна

6) перенос всех файлов и архивов на сервер заказчика, что б заказчик имел 100% собственность и контроль над сайтом и возможность самостоятельной работы над сайтом в дальнейшем

Это очень краткое описание проекта, мы будем обновлять / добавлять по написанию ТЗ