Дизайн веб сайта

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка187 просмотров
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1) Написание ТЗ. Согласование ТЗ

2)Прототипы веб страниц ( серо-белые), 16-18 стр. (может быть больше)

3) Утверждение прототипов

4)Дизайн всех страниц сайта с формами, панелями и т.д.

5) Правки и утверждение дизайна

6) перенос всех файлов и архивов на сервер заказчика, что б заказчик имел 100% собственность и контроль над сайтом и возможность самостоятельной работы над сайтом в дальнейшем

Это очень краткое описание проекта, мы будем обновлять / добавлять по написанию ТЗ

3 года назад
aphrodit
Алекс 
57 летСША
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Kasia_PL
26 летЛитва
5 лет в сервисе
Была
2 дня назад
3 года назад
$200
14 дней
Очень довольна работой Кати и думаю, что будем продолжать. Ангельское терпение, профессиональный подход, ответственный человек. Очень помогла
Была рада принять участие в интересном проекте, спасибо за доверие. Рекомендую как ответственного заказчика. :)