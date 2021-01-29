Нужно сделать современный логотип, Сроки 10 часов

$40
Дизайн сайтовЗавершен7 заявок295 просмотров
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Нужно сделать современный логотип, Сроки 10 часов (как обычно СРОЧНО)

Общение в телеграмм

3 года назад
denis7778
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
12 минут назад
3 года назад
$100
1 день
Всё супер!
Рада была сотрудничеству с Денисом. Понятное задание, своевременная оплата. Рекомендую Дениса как очень хорошего и порядочного заказчика! Буду рада и дальнейшим новым заданиям. Мои наилучшие рекомендации!