Разработка сайта и дизайна на Tilda [Landing Page]

Нужен стильный, трендовый сайт с минималистичным стилем. Минимальные сроки, обязательно ссылку на портфолио
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек для разработки сайта на Tilde.
- Умение работать с Zero блоком
- Уметь собирать информацию для упаковки информации
- Умение найти уникальные преимущества, которые выгодно отстроят нас от конкурентов
- Сайт должен быть структурированным и продуманным
- https://vk.cc/bXGcbk
- https://vk.cc/bXGbfx
- https://vk.cc/bXGblz
- https://vk.cc/bXGceW
- https://vk.cc/bXGctT
1. Ссылки на свои работы (Скидывайте лучшее что вы делали)
2. Примерный прайс на сборку Landing page
3. Ориентировочные сроки на реализацию
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