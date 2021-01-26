Разработка сайта и дизайна на Tilda [Landing Page]

Дизайн сайтовЗакрыт32 заявки537 просмотров
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Нужен человек для разработки сайта на Tilde. 

  • Умение работать с Zero блоком
  • Уметь собирать информацию для упаковки информации
  • Умение найти уникальные преимущества, которые выгодно отстроят нас от конкурентов
  • Сайт должен быть структурированным и продуманным
Ниже примеры сайтов которые нравятся и полностью соответствуют нашим требования:

От исполнителей хотелось бы получить следующее:

1. Ссылки на свои работы (Скидывайте лучшее что вы делали)

2. Примерный прайс на сборку Landing page

3. Ориентировочные сроки на реализацию

Tilda
3 года назад
Dolotok
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад