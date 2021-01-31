Дизайн лендинга 14 блоков на Tilda

Дизайн сайтовЗавершен24 заявки413 просмотров
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Текст и структура лендинга готовы, нужен дизайн.

В основе хотим чёрный с эффектом градиент + минимальное дополнительное оформление болоков для подчёркивания темы и смысла.

Темы, которые хотим использовать:АпокалипсисКосмос Супергерои

Внизу прикрепил блоки з макета.

Жду сразу примерною стоимость.

Дизайн лендингаTilda
3 года назад
Tim-dim
26 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mifferol
Марина 
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$50
3 дня
Отличный специалист, понимает правки с полуслова, всегда на связи, работу сделала на отлично.
Однозначно рекомендую Дмитрия, отличный заказчик! Всегда на связи,быстро решались все вопросы, понятное ТЗ и постановка задачи, быстрая оплата.