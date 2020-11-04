Web Designer
Люблю то, что делаю懶
С радостью сделаю для вас современный, свежый и эффективный дизайн. Обладаю знаниями UI, понимаю принципы композиции, психологии цвета, баланса. Уделяю внимание деталям и пожеланиям клиента. Слежу за тенденциями в мире дизайна.
Буду рада новому опыту и сотрудничеству!🔥
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Все отлично, исполнитель ответственно подошел к задаче) Спасибо за работу!
Ответный отзыв
все прошло отлично!
$50
10 баллов
4 года назад
Tilda
Отличный специалист, понимает правки с полуслова, всегда на связи, работу сделала на отлично.
Ответный отзыв
Однозначно рекомендую Дмитрия, отличный заказчик! Всегда на связи,быстро решались все вопросы, понятное ТЗ и постановка задачи, быстрая оплата.
$35
10 баллов
4 года назад
Так и не получило поработать с Мариной в связи с семейными обстоятельствами( очень жаль. Но все не могу написать ничего плохого.
Ответный отзыв
Евгений, спасибо за понимание! Было приятно иметь с Вами дело.
$6
10 баллов
4 года назад
Марина как всегда оказалась на высоте. Спасибо!
Ответный отзыв
Как всегда все четко и ясно!
$30
10 баллов
5 лет назад
Когда я выбирал Марину в качестве исполнителя на свой проект, то никак не ожидал, что она окажется креативным Профессионалом в своем деле: минимализм, чувство пространства, акцентирование внимания на важных деталях в дизайне, не спорит с заказчиком, а угадывает его желания. Не девушка, а сказка ))) Короче, я остался доволен как слон!
Ответный отзыв
Александр отличный заказчик! Четко сформулированное ТЗ, приятное общение, понимание и мгновенная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!)