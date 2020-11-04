mifferol

Марина mifferol

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Web Designer

Люблю то, что делаю懶 

С радостью сделаю для вас современный, свежый и эффективный дизайн. Обладаю знаниями UI, понимаю принципы композиции, психологии цвета, баланса. Уделяю внимание деталям и пожеланиям клиента. Слежу за тенденциями в мире дизайна.

Буду рада новому опыту и сотрудничеству!🔥

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Отзывы заказчиков

vovveg
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Создание макетов сайта
Все отлично, исполнитель ответственно подошел к задаче) Спасибо за работу!
все прошло отлично!
Ответный отзыв
Tim-dim
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Дизайн лендинга 14 блоков на Tilda
Tilda
Отличный специалист, понимает правки с полуслова, всегда на связи, работу сделала на отлично.
Однозначно рекомендую Дмитрия, отличный заказчик! Всегда на связи,быстро решались все вопросы, понятное ТЗ и постановка задачи, быстрая оплата.
Ответный отзыв
Smetskiy
33 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
4 года назад
Дизайн для сайта: Салон красоты
Так и не получило поработать с Мариной в связи с семейными обстоятельствами( очень жаль. Но все не могу написать ничего плохого.
Евгений, спасибо за понимание! Было приятно иметь с Вами дело.
Ответный отзыв
AlexRus
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
4 года назад
Приватный проект для Марины Шатырёнок (mifferol)
Марина как всегда оказалась на высоте. Спасибо!
Как всегда все четко и ясно!
Ответный отзыв
AlexRus
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать дизайн посадочной страницы в стиле мультсериала Рик и Морти
Когда я выбирал Марину в качестве исполнителя на свой проект, то никак не ожидал, что она окажется креативным Профессионалом в своем деле: минимализм, чувство пространства, акцентирование внимания на важных деталях в дизайне, не спорит с заказчиком, а угадывает его желания. Не девушка, а сказка ))) Короче, я остался доволен как слон!
Александр отличный заказчик! Четко сформулированное ТЗ, приятное общение, понимание и мгновенная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!)
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