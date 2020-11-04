Когда я выбирал Марину в качестве исполнителя на свой проект, то никак не ожидал, что она окажется креативным Профессионалом в своем деле: минимализм, чувство пространства, акцентирование внимания на важных деталях в дизайне, не спорит с заказчиком, а угадывает его желания. Не девушка, а сказка ))) Короче, я остался доволен как слон!