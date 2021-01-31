Tim-dim

Дмитрий Tim-dim

 
26 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Заказчик
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
6%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Цветокоррекция 2 видео по 30 секунд

    На видео подсвечивание объекта бликом света в темной студии. Второе видео тоже самое только с девушкой в кадре. Нужно подогнать цветокоррекцию в 2 видео под рекламную.

    Видеомонтаж30 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Помощь в создании продающих материалов

    Ищу человека, который поможет сделать продающую презентацию. Направление: Презентация партнерства для поставщика продукта. Что нужно сделать: Структуру и контентное наполнение будем делать вместе обсуждая каждый блок - потратим до 2 часов. Всего до 12-15 слайдов. Дизайн уже есть/ Цена обсуждается. Кроме ...

    Продающие тексты8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Помощь в создании презентации

    Ищу человека, который поможет сделать продающую презентацию. Направление: Презентация партнерства для поставщика продукта. Что нужно сделать: Структуру и контентное наполнение будем делать вместе обсуждая каждый блок - потратим до 2 часов. Всего до 12-15 слайдов. Дизайн на ваше усмотрение, ...

    Продающие тексты9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать продающую статью

    Тема: оборудование для солнечных электростанций. Написать статью для сайта учитывая список ключевых слов в этой теме. Статья примерно 10 000-15000 символов. Всю информацию по оборудованию предоставлю. От исполнителя ожидаю навык и опыт написания продающих текстом со скрытой рекламой. В ...

    Продающие тексты12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Настройка контекстной рекламы в Google Ads

    На две целевые аудитории нужно настроить контекстную рекламу. Компания занимается продажей оборудования для солнечных электростанций. Реклама будет направлять на одностраничный сайт. Задачи: - собрать семантику (стартовый набор ключей есть, нужно расширить и собрать полную) - настроить контекстную рекламу по ...

    Контекстная реклама27 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Редактирование текста для видео

    Нужно перефразировать текст в сценарии видео для youtube. Сделать текст более понятным, простым и интересным для указанной целевой аудитории. В среднем 12000-15000 символов на 1 видео. Ищу исполнителя для 4 видео. Проект образовательный для молодых людей возрастом ...

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Монтаж видео до 3 минут

    По ТЗ смонтировать видео. Элементы видео:  Нарезки из youtube и видео стоков (в тз дается ссылка и секунды, нужно вырезать и вставить) Инфографика из купленных файлов (нужно подобрать из купленных файлов подходящие под тз и вставить в видео) Аудиозапись ...

    Видеомонтаж33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Редактирование и дополнение сценария для продающего видео

    Нужна помощь профессионального сценариста в работе над сценарием продающего ролика. Видео для образовательной программы. Хронометраж до 15 минут. Спикер - выдуманный персонаж. Задачи: Есть несколько концептов сценария, нужно вместе выбрать и доработать один. Отредактировать написанный сценарий - переформулировать ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработка фото одежды для брендов

    Нужно обработать по 50-100 фото одежды на постоянной основе. Одежда на людях сфотографированных в студии или на улице. Нужен человек базово владеющих фотошопом, остальное объяснит и покажет старший специалист.

    Обработка фотографий84 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Озвучить видео - искусственного интеллекта

    Для обучающей программы нужна озвучка голоса робота, похожего на голос ИИ "Джарвиса" из фильма Железный человек. Хронометраж первого ролика до 3 минут. Хронометраж второго до 20 минут. ТЗ не максимально точное, от диктора иногда нужно будет вовлечение в ...

    Озвучивание40 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать и настроить telegram бота

    Нужно создать телеграм бота для прохождения обучающих программ:  Основные функции:  Отправка видео для просмотра. Получение обратной связи от пользователя: аудио и в текстовом формате.  Получение обратной связи от клиента, опросы. Авторизация пользователя через номер телефона.

    Прикладное ПО12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн лендинга 14 блоков на Tilda

    Текст и структура лендинга готовы, нужен дизайн. В основе хотим чёрный с эффектом градиент + минимальное дополнительное оформление болоков для подчёркивания темы и смысла. Темы, которые хотим использовать:АпокалипсисКосмос Супергерои Внизу прикрепил блоки з макета. Жду сразу примерною стоимость.

    Дизайн лендингаTilda
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка приложения на Android

    Хочу создать простое приложение на Андроид і IOS, есть виденье и описаный проект, нужно помочь в составлении точного ТЗ и разработке. Условия обсуждаются индивидуально, работать предлагаю за обсуждаемою фиксированую плату, плюс долю, по желанию и ...

    AndroidiOSПриложение для Android
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать UX/UI и макет для мобильного приложения

    Нужно сделать макет с дизайном для мобильного приложение, уже есть первые наброски. Ищу специалиста, который поможем доделать дизайн и упаковать все в рабочий макет. Цена обсуждается

    Дизайн мобильных приложений24 заявки
    Закрыт
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
mifferol
Марина 
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
3 года назад
Дизайн лендинга 14 блоков на Tilda
Однозначно рекомендую Дмитрия, отличный заказчик! Всегда на связи,быстро решались все вопросы, понятное ТЗ и постановка задачи, быстрая оплата.
Отличный специалист, понимает правки с полуслова, всегда на связи, работу сделала на отлично.
Ответный отзыв