1.Нужно приобрести надежный и рабочий рекламный аккаунт в соц сети facebook, 2. Создать групу 3. Запустить 1 объявление чтобы аккаунт начал работать и его не забанило
- Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт2 года назад
На видео подсвечивание объекта бликом света в темной студии. Второе видео тоже самое только с девушкой в кадре. Нужно подогнать цветокоррекцию в 2 видео под рекламную.Видеомонтаж30 заявокЗакрыт2 года назад
Ищу человека, который поможет сделать продающую презентацию. Направление: Презентация партнерства для поставщика продукта. Что нужно сделать: Структуру и контентное наполнение будем делать вместе обсуждая каждый блок - потратим до 2 часов. Всего до 12-15 слайдов. Дизайн уже есть/ Цена обсуждается. Кроме ...Продающие тексты8 заявокЗакрыт2 года назад
Ищу человека, который поможет сделать продающую презентацию. Направление: Презентация партнерства для поставщика продукта. Что нужно сделать: Структуру и контентное наполнение будем делать вместе обсуждая каждый блок - потратим до 2 часов. Всего до 12-15 слайдов. Дизайн на ваше усмотрение, ...Продающие тексты9 заявокЗакрыт2 года назад
Тема: оборудование для солнечных электростанций. Написать статью для сайта учитывая список ключевых слов в этой теме. Статья примерно 10 000-15000 символов. Всю информацию по оборудованию предоставлю. От исполнителя ожидаю навык и опыт написания продающих текстом со скрытой рекламой. В ...Продающие тексты12 заявокЗакрыт2 года назад
- $10
Пишет ошибку, нужна помощь в исправлении. Детали в прикрепленном файле.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт2 года назад
На две целевые аудитории нужно настроить контекстную рекламу. Компания занимается продажей оборудования для солнечных электростанций. Реклама будет направлять на одностраничный сайт. Задачи: - собрать семантику (стартовый набор ключей есть, нужно расширить и собрать полную) - настроить контекстную рекламу по ...Контекстная реклама27 заявокЗакрыт2 года назад
Сделать монтаж 3 видео по ТЗВидеомонтажнет заявокЗакрыт2 года назад
Нужно перефразировать текст в сценарии видео для youtube. Сделать текст более понятным, простым и интересным для указанной целевой аудитории. В среднем 12000-15000 символов на 1 видео. Ищу исполнителя для 4 видео. Проект образовательный для молодых людей возрастом ...Копирайтинг31 заявкаЗакрыт2 года назад
По ТЗ смонтировать видео. Элементы видео: Нарезки из youtube и видео стоков (в тз дается ссылка и секунды, нужно вырезать и вставить) Инфографика из купленных файлов (нужно подобрать из купленных файлов подходящие под тз и вставить в видео) Аудиозапись ...Видеомонтаж33 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужна помощь профессионального сценариста в работе над сценарием продающего ролика. Видео для образовательной программы. Хронометраж до 15 минут. Спикер - выдуманный персонаж. Задачи: Есть несколько концептов сценария, нужно вместе выбрать и доработать один. Отредактировать написанный сценарий - переформулировать ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно обработать по 50-100 фото одежды на постоянной основе. Одежда на людях сфотографированных в студии или на улице. Нужен человек базово владеющих фотошопом, остальное объяснит и покажет старший специалист.Обработка фотографий84 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно настроить Liqpay, чтобы клиенты могли оплатить через телеграм. Бот сделан на PythonВеб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Для обучающей программы нужна озвучка голоса робота, похожего на голос ИИ "Джарвиса" из фильма Железный человек. Хронометраж первого ролика до 3 минут. Хронометраж второго до 20 минут. ТЗ не максимально точное, от диктора иногда нужно будет вовлечение в ...Озвучивание40 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать похожие 3д модели как в прикрепленных примерах3D-графика9 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно создать телеграм бота для прохождения обучающих программ: Основные функции: Отправка видео для просмотра. Получение обратной связи от пользователя: аудио и в текстовом формате. Получение обратной связи от клиента, опросы. Авторизация пользователя через номер телефона.Прикладное ПО12 заявокЗакрыт3 года назад
Нужна помощь в установлении пикселей фб на сайт и запуске рекламы на конверсии. Не получается настроить именно событие и подтянуть в рекламное объявлениеСоциальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт3 года назад
Текст и структура лендинга готовы, нужен дизайн. В основе хотим чёрный с эффектом градиент + минимальное дополнительное оформление болоков для подчёркивания темы и смысла. Темы, которые хотим использовать:АпокалипсисКосмос Супергерои Внизу прикрепил блоки з макета. Жду сразу примерною стоимость.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Хочу создать простое приложение на Андроид і IOS, есть виденье и описаный проект, нужно помочь в составлении точного ТЗ и разработке. Условия обсуждаются индивидуально, работать предлагаю за обсуждаемою фиксированую плату, плюс долю, по желанию и ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать макет с дизайном для мобильного приложение, уже есть первые наброски. Ищу специалиста, который поможем доделать дизайн и упаковать все в рабочий макет. Цена обсуждаетсяДизайн мобильных приложений24 заявкиЗакрыт3 года назад