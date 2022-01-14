Помощь в создании продающих материалов

Продающие текстыЗакрыт8 заявок879 просмотров
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Ищу человека, который поможет сделать продающую презентацию. Направление: Презентация партнерства для поставщика продукта.

Что нужно сделать:

Структуру и контентное наполнение будем делать вместе обсуждая каждый блок - потратим до 2 часов.

Всего до 12-15 слайдов.

Дизайн уже есть/

Цена обсуждается.

Кроме этого ищу человека для ряда других задач:

- поиск информации в сети.

- структурирования информации для инструкций и документов.

- мастернмайнды по решению задач в нише онлайн образования.

Если вы человек, который владеет навыками:

- копирайтинг (по книге "Пиши, сокращай")

- имеете аналитический ум

- ищете для себя развития и интересные интеллектуальные задачи в рамках бизнеса.

У меня для вас есть много задач, буду рад поработать.

2 года назад
Tim-dim
26 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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