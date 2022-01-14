Текст для продающего лендинга

Задача: Срочно требуется гений-копирайтер для написания SEO текста для сайта, на тему: Реальный, полностью легальный и доступный каждому заработок в интернете. Количество знаков скажем не более 7000. Используем ключевые слова как: реальный заработок в интернете, ...
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Старый сайт https://landing.com.kg/
Нужен новый с новым текстом и новыми маркетинговыми фишками, чтобы увеличить конверсию сайта.
Пишите цену и сроки и ваши работы
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