Текст для продающего лендинга

Здравствуйте, я веду свой блог в Instagram в тематике путешествий и философского научпопа. И мне нужна помощь с формулировкой рекламной подачи, а именно: - Тезисный план для блоггеров у которых будет закупаться реклама - Рекламный текст - Рекламный макет, ...