Переделать КП

Продающие текстыЗавершен1 заявка95 просмотров
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Добрый день! Меня зовут Николай. Есть КП в виде буклета на нескольких страницах. Задача привести в порядок тексты или сделать новый буклет. Очень много восклицательных знаков, повторений. По моему мнение много «Воды»

2 года назад
KolyaSpaniard
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
sfedorovamaria
23 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
2 года назад
$15
2 дня
UAH
Только положительные эмоции от сотрудничества с Марией. Грамотное построение структуры КП. Творческий подход. Уникальная стилистика. Рекомендую!
На все сто могу рекомендовать Николая как приятного в общении заказчика, который четко описал задачу и всегда был на связи. Спасибо!
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