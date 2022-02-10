Покупка и настройка рекламного кабинета Facebook

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок597 просмотров
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1.Нужно приобрести надежный и рабочий рекламный аккаунт в соц сети facebook,

2. Создать групу

3. Запустить 1 объявление чтобы аккаунт начал работать и его не забанило 

2 года назад
Tim-dim
26 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад