Ведение инстаграмм аккаунта интернет магазина морепродуктов

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт14 заявок992 просмотра
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Глобальная цель: генерация лидов

Второстепенная цель: повышение узнаваемости бренда

Работа с инстаграмм аккаунтом: создание публикаций (3 поста в неделю) публикация сториз (2 сториз в день)

Создание контент плана на каждые 2 недели

Настройка таргета, оценка эффективности рекламного кабинета

Создание текста для постов (создание визуала оговаривается)

2 года назад
guest_16444251392301
2 года в сервисе
Был
2 года назад