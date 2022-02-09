Внесение карточек товара на маркетплейсах

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки956 просмотров
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Нужен специалист с опытом работы с Озон, Велберрис, Сбер маркет

Внесение карточек

- описание

- фото

- ключевые слова

- объединение карточек и выбор верных категорий

- инфографика (по необходимости)

2 года назад
guest_16444188321503
2 года в сервисе
Был
2 года назад