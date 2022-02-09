Внесение карточек товара на маркетплейсах

Нужно разработать креативный план продвижения в Twitter проекта на тему NFT коллекции и дальнейшее ведение аккаунта. Пишите цену разбитую на две части: [list][*]Разработка плана[*]Ведение[/list] Возможна оплата через безопасный платеж здесь.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист с опытом работы с Озон, Велберрис, Сбер маркет
Внесение карточек
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- ключевые слова
- объединение карточек и выбор верных категорий
- инфографика (по необходимости)
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