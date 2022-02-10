Настроить рк в инстаграмме

$500
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт14 заявок663 просмотра
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Требуется создать РК в инстаграмме с нуля.

Только у кого есть опыт в интернет магазине одежды. Ассортимент более 1200 sku. Инстаграм канал более 400к подписчиков. Видеокреативы даем. Новинки, распродажи. По всей россии.

Пишите пожалуйста ваш результат и опыт в цифрах.

2 года назад
stigman
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад