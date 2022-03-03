8 лет опыта в данной сфере. Facebook Marketing Partner. Сертифицированный специалист по: Facebook&Instagram Ads, Facebook Pixel.

8 лет опыта в данной сфере. Facebook Marketing Partner. Сертифицированный специалист по: Facebook&Instagram Ads, Facebook Pixel.

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Компания Empire of Marketin, занимаемся разработкой сайтов, лендингов, интернет магазинов, и тп...

Быстро растущая компания как в СНГ и в странах Европы.

В наши портфолио входит такие компании как СпортМастер, Сбербанк, Монобанк, Смарт Принт, ЛегоХаус и др

Так же услуги по ведение РК в сети интернет, постоянная оптимизация бюджета, повышение конверсии, использования всех оптимальных источников траффика, работа с репутацией, размещение рекламы на всех форумах и площадках, РРС и СЕО.