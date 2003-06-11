VladiiSlavv

Facebook Media Buyer | 3+ роки досвіду

Середній ROAS моїх клієнтів становить 647%.

Зворотній зв'язок:

Світлана Веремчук: ⭐⭐⭐⭐⭐ «Хороший медіабаєр, налаштував вигідну рекламу, підняв середній чек за послугу, і ми продовжуємо співпрацю. (перманентний макіяж)»

Андрій Федорченко: ⭐⭐⭐⭐⭐ «Він відмінно виконав свою роботу, привів багато потенційних лідів, підняв активність у соцмережах, пропрацював 3 роки. (СТО Тепла │ Сонячні панелі)»

Марина Праворська: ⭐⭐⭐⭐⭐ «Оголошення дало багато заявок, і вони просили вимкнути рекламу, тому що не встигли опрацювати заявки. Рекомендую продовжувати співпрацю. (косметолог)»

Ніші, в які я активно та ефективно залучаю клієнтів:

- інфобізнес (курси/вебінари/марафони)

- Салони краси

- електронна комерція

- Будівництво, проектування, ремонт

- Спорт (будь-який вид спорту)

Мої головні правила:

• Мені потрібно зробити результат для клієнта, я працюю не на процес, а на результат.

• Підтримую та консультую бізнесменів та онлайн-продавців/блогерів тощо 24/7

• Допомагаю отримати новий дохід і підвищити середній чек