VladiiSlavv

Середній ROAS моїх клієнтів становить 647%.
Зворотній зв'язок:
Світлана Веремчук: ⭐⭐⭐⭐⭐ «Хороший медіабаєр, налаштував вигідну рекламу, підняв середній чек за послугу, і ми продовжуємо співпрацю. (перманентний макіяж)»
Андрій Федорченко: ⭐⭐⭐⭐⭐ «Він відмінно виконав свою роботу, привів багато потенційних лідів, підняв активність у соцмережах, пропрацював 3 роки. (СТО Тепла │ Сонячні панелі)»
Марина Праворська: ⭐⭐⭐⭐⭐ «Оголошення дало багато заявок, і вони просили вимкнути рекламу, тому що не встигли опрацювати заявки. Рекомендую продовжувати співпрацю. (косметолог)»
Ніші, в які я активно та ефективно залучаю клієнтів:
- інфобізнес (курси/вебінари/марафони)
- Салони краси
- електронна комерція
- Будівництво, проектування, ремонт
- Спорт (будь-який вид спорту)
Мої головні правила:
• Мені потрібно зробити результат для клієнта, я працюю не на процес, а на результат.
• Підтримую та консультую бізнесменів та онлайн-продавців/блогерів тощо 24/7
• Допомагаю отримати новий дохід і підвищити середній чек