Нужна консультация по раскрутке и запуску курсов

Это предварительная задача. Далее возможно будут дополнительные. Речь о курсах садовника с трудоустройством. Обучение удаленное, но раз в неделю смешанное. То есть кто то в классе, остальные подключены по принципу вебинара. Проводим первый раз.

Вопросы:

Пройтись по лэндингу курсов, дать обратную связь.

Структура курсов. Посмотреть подсказать.

Обсудить частоту уроков и форму подачи. Есть видение как это должно происходить его нужно проверить.

Где лучше размещать и проводить курсы (на закрытых страницах своего сайта, или на учебной платформе, если второе, то какую выбрать, почему?

Какие каналы рекламы лучше выбрать.

Как сделать тестирование спроса

Этапы подготовки и раскрутки

Могут возникнуть и другие вопросы.

Ищу опытных специалистов, с успешным опытом. Именно по этому показателю выбираем с кем сотрудничать.

Укажите пожалуйста стоимость 30 мин и часа консультации