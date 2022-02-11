Нужна консультация по раскрутке и запуску курсов

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен4 заявки1035 просмотров
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Это предварительная задача. Далее возможно будут дополнительные. Речь о курсах садовника с трудоустройством. Обучение удаленное, но раз в неделю смешанное. То есть кто то в классе, остальные подключены по принципу вебинара. Проводим первый раз.

Вопросы:

  • Пройтись по лэндингу курсов, дать обратную связь.
  • Структура курсов. Посмотреть подсказать.
  • Обсудить частоту уроков и форму подачи. Есть видение как это должно происходить его нужно проверить.
  • Где лучше размещать и проводить курсы (на закрытых страницах своего сайта, или на учебной платформе, если второе, то какую выбрать, почему?
  • Какие каналы рекламы лучше выбрать.
  • Как сделать тестирование спроса
  • Этапы подготовки и раскрутки
  • Могут возникнуть и другие вопросы.
Ищу опытных специалистов, с успешным опытом. Именно по этому показателю выбираем с кем сотрудничать.

Укажите пожалуйста стоимость 30 мин и часа консультации

2 года назад
Valentin007
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
5 дней назад
2 года назад
$10
1 день
Все четко объяснил. Консультацией доволен
Все отлично. Оплата в срок. Рекомендую.