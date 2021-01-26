Редизайн сайта

Нужно разработать дизайн сайта.

Вы подходите если:

1. Знаете цветовую теорию и можете применить ее на деле.

2. Знаете основы маркетинга , проанализируете всех конкурентов и сделаете дизайн более выгодным ,чем у конкурентов.

3. Знаете какую правильно типографику применять.

4. Вы очень креативны и у вас есть идеи по созданию универсального дизайна.

Теперь ближе к делу. Мне нужно сделать редизайн моего сайта,ссылку давать не буду ,жду ваши идеи ( все ссылки скину исполнителю )

Сайт на тему медицины. Мы - предлагаем платные услуги по медицине. У нас имеется новейшее оборудование,супер классные работники, я думаю на этом надо сделать акцент,но если у вас есть свои идеи,то я с удовольствием выслушаю.

Жду крутого дизайнера, даже если вы новичок в этом деле,готов выслушать каждого.

С уважением,Александр!