Редизайн сайта

Нужен стильный, трендовый сайт с минималистичным стилем. Минимальные сроки, обязательно ссылку на портфолио
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать дизайн сайта.
Вы подходите если:
1. Знаете цветовую теорию и можете применить ее на деле.
2. Знаете основы маркетинга , проанализируете всех конкурентов и сделаете дизайн более выгодным ,чем у конкурентов.
3. Знаете какую правильно типографику применять.
4. Вы очень креативны и у вас есть идеи по созданию универсального дизайна.
Теперь ближе к делу. Мне нужно сделать редизайн моего сайта,ссылку давать не буду ,жду ваши идеи ( все ссылки скину исполнителю )
Сайт на тему медицины. Мы - предлагаем платные услуги по медицине. У нас имеется новейшее оборудование,супер классные работники, я думаю на этом надо сделать акцент,но если у вас есть свои идеи,то я с удовольствием выслушаю.
Жду крутого дизайнера, даже если вы новичок в этом деле,готов выслушать каждого.
С уважением,Александр!
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