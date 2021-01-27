Привет!

Нужно нарисовать дизайн лендинга по тематика bluetooth караоке микрофонов двух брендов. Всего примерно 10-15 товаров у этих производителей. Нужен яркий, продающий дизайн.

Примерный список блоков:

Шапка

УТП

Блок-карусель товаров

Форма заказа

Блок с описанием компании и сертификатом сотрудничества

Блок с описанием доставки

Форма заказа

Футер

Если есть предложения по блокам — велкам!

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