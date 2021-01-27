Нужен стильный, трендовый сайт с минималистичным стилем. Минимальные сроки, обязательно ссылку на портфолио
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет!
Нужно нарисовать дизайн лендинга по тематика bluetooth караоке микрофонов двух брендов. Всего примерно 10-15 товаров у этих производителей. Нужен яркий, продающий дизайн.
Примерный список блоков:
- Шапка
- УТП
- Блок-карусель товаров
- Форма заказа
- Блок с описанием компании и сертификатом сотрудничества
- Блок с описанием доставки
- Форма заказа
- Футер
Присылайте ссылки на ваши работы и примерные сроки выполнения.
Предложения рассматриваюся только от аккаунтов от отзывами и примерами выполненных работ.
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