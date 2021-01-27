Дизайн лендинга

$110
Дизайн сайтовЗакрыт84 заявки1912 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет!

Нужно нарисовать дизайн лендинга по тематика bluetooth караоке микрофонов двух брендов. Всего примерно 10-15 товаров у этих производителей. Нужен яркий, продающий дизайн.

Примерный список блоков:

  • Шапка
  • УТП
  • Блок-карусель товаров
  • Форма заказа
  • Блок с описанием компании и сертификатом сотрудничества
  • Блок с описанием доставки
  • Форма заказа
  • Футер
Если есть предложения по блокам — велкам!

Присылайте ссылки на ваши работы и примерные сроки выполнения.

Предложения рассматриваюся только от аккаунтов от отзывами и примерами выполненных работ.

Дизайн лендинга
3 года назад
ivansatana
Иван 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад