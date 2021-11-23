UX\UI-designer

Всем привет! Меня зовут Даниил, я из города Харьков. На данный момент мне 25 лет, являюсь начинающим Веб-дизайнером. Имею опыт работы в Adobe Photoshop и Figma. С удовольствием выполню работы по созданию Логотипов, Сайтов-визитов, Лендингов и Многостраничных сайтов. Стоимость работ оговаривается в личных сообщениях.