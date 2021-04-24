Хелоу)
Сегодня я немного расскажу о себе, и о том чем я занимаюсь.
Меня зовут Богдан, мне 23. Свой путь к дизайну и заработку на этом, я начал в 16 лет. Тогда ко мне обращались обработать фото, сделать коллажи и тд.
После, я начал рассматривать возможности развития, которых на тот момент было несколько. И мой фокус упал на сторону вебдизайна.
На протяжении, 8 лет я занимаюсь тем, что создаю дизайн для малых, средних и больших бизнесов.
Мои клиенты называют меня №1 экспертом по созданию дизайнов в СНГ и со всем что с этим связано.
Короче делаю так, чтобы мой дизайн приносил прибыль вашему бизнесу или приводил к конкретным результатам привлекая с помощью дизайна новых пользователей, или удерживая старых.
В чем разница моей работы в отличии от других специалистов?
Суть моей работы, не создание «условно красивых работ» а конечный результат и одобрение клиентом.
И на этом строится моя деятельность.
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