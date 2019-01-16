artemijkuznetsov

Артём Кузнецов artemijkuznetsov

 
25 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайню сайты, которые приносят деньги и эстетическое удовольствие :)

﻿Обо мне:

23 года, живу в Киеве. Дизайню сайты и интерфейсы больше 4-х лет. Примерно полтора года назад полностью перешёл на Figma — идеальный инструмент современного дизайнера. Кроме сайтов и интерфейсов, я рисую баннеры, логотипы и упаковываю соц. сети.

Связь со мной:

  • Тут мои работы и что-то вроде блога для заказчиков: ﻿vk.com/kuznetsovartemij﻿
  • А тут моя личная страница и блог для моих коллег с полезностями и мыслями в слух: vk.com/artemijkuznetsov﻿
  • Без Behance нынче нельзя: be.net/﻿kuznetsovartemij﻿
  • Обожаю Телеграм, поэтому пишите сразу в него: t.me/artemijkuznetsov﻿
  • Почта это удобно, когда нужно вести историю диалога: [email protected]
  • Хорошие идеи начинаются с разговоров: +380 (66) 848-05-31
Дизайн сайтаFigma
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
Dante2770
25 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Баннер для инстаграм
Работа была сделана быстро и качественно. Все необходимые правки вносились оперативно. Конечным результатом очень доволен
Рекомендую к сотрудничеству. Высказаны точные пожелания, быстрая коммуникация, оплата в срок. С удовольствием ещё раз поработаю. :)
Ответный отзыв
itprogress
Бекзод 
28 летУзбекистан
5 лет в сервисе
Был
год назад
$6
10 баллов
5 лет назад
Баннер для учебного центра(PSD)
Менее чем за час баннер был готов, очень оперативно сработал исполнитель, будем с ним дальше работать! Рекомендую!
Очень точно описали задачу и пожелания, постоянный онлайн и быстрая коммуникация. Доволен сотрудничеством и в преть с удовольствием буду работать. :)
Ответный отзыв
guest_15475780495562
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$35
10 баллов
5 лет назад
Шапка для сайта
Мы довольны работой с Артёмом. Артём выполнил свою работу очень профессионально и хорошо проявил свои качества эксперта и работы с заказчиком. Мы получили удовольствие от процесса сотрудничества и рекомендуем Артёма как исполнителя на Ваши проекты.
Очень точное описание ТЗ, предоставлено максимум нужного материала, постоянная коммуникация и ответ на любой вопрос, оплата в срок без задержек. Рекомендую к сотрудничеству. :)
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