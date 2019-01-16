Дизайню сайты, которые приносят деньги и эстетическое удовольствие :)
Обо мне:23 года, живу в Киеве. Дизайню сайты и интерфейсы больше 4-х лет. Примерно полтора года назад полностью перешёл на Figma — идеальный инструмент современного дизайнера. Кроме сайтов и интерфейсов, я рисую баннеры, логотипы и упаковываю соц. сети.
Связь со мной:
- Тут мои работы и что-то вроде блога для заказчиков: vk.com/kuznetsovartemij
- А тут моя личная страница и блог для моих коллег с полезностями и мыслями в слух: vk.com/artemijkuznetsov
- Без Behance нынче нельзя: be.net/kuznetsovartemij
- Обожаю Телеграм, поэтому пишите сразу в него: t.me/artemijkuznetsov
- Почта это удобно, когда нужно вести историю диалога: [email protected]
- Хорошие идеи начинаются с разговоров: +380 (66) 848-05-31
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
- Редизайн видеохостинга YOUTUBE.COM197 просмотров
- Логотип | Lash Brow Room128 просмотров
- Landing Page | Lash Brow Room139 просмотров
- Логотип Science Invest147 просмотров
- Логотип кальянной BANGER119 просмотров
- Личный кабинет HYIP - iCurrent Global135 просмотров
- Главная страница HYIP - iCurrent Global137 просмотров
- Пост и Сториз для Instagram СушиWOK138 просмотров
- Креатив для FB141 просмотр
- Home Page Template [SALE]119 просмотров
- Баннер для City Education186 просмотров
- Дизайн группы VK – Школа Трейдинга250 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
5 лет назад
Работа была сделана быстро и качественно. Все необходимые правки вносились оперативно. Конечным результатом очень доволен
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству. Высказаны точные пожелания, быстрая коммуникация, оплата в срок. С удовольствием ещё раз поработаю. :)
$6
10 баллов
5 лет назад
Менее чем за час баннер был готов, очень оперативно сработал исполнитель, будем с ним дальше работать! Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень точно описали задачу и пожелания, постоянный онлайн и быстрая коммуникация. Доволен сотрудничеством и в преть с удовольствием буду работать. :)
$35
10 баллов
5 лет назад
Мы довольны работой с Артёмом. Артём выполнил свою работу очень профессионально и хорошо проявил свои качества эксперта и работы с заказчиком. Мы получили удовольствие от процесса сотрудничества и рекомендуем Артёма как исполнителя на Ваши проекты.
Ответный отзыв
Очень точное описание ТЗ, предоставлено максимум нужного материала, постоянная коммуникация и ответ на любой вопрос, оплата в срок без задержек. Рекомендую к сотрудничеству. :)