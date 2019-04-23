Представляю студию онлайн маркетинга 4Limes
Наш сайт 4Limes.com
Мы предоставляем широкий спектры услуг, который включает в себя:
Услуги сфере “Разработка”
- Разработку сайтов (от лендингов до больших корпоративных сайтов и интернет магазинов)
- Создание мобильных и веб-приложений
- Создание чат-ботов и голосовых ассистентов
- Веб дизайн
- Проектирование UX/UI
- Логотип и фирменный стиль
- Брендинг и айдентика
- Аудит сайта
- Оптимизация сайта
- Комплексное продвижение сайта
- Снятие фильтров
- Копирайтинг
- Аудит контекстной рекламы
- Настройка контекстной рекламы
- Ведение контекстной рекламы
- Ремаркетинг
- KMS настройка
- Создание SMM стратегии
- Создание контент стратегии
- Ведение социальных сетей
- Создание сообщества
- Таргетированная реклама
- Внедрение Битрик24 (облачная и коробочная версия)
- Автоматизация бизнес процессов
- Интеграция Битрикс24 с 1С
- Пакетные внедрения Битрикс24
- Аудит CRM
- Обучение работе в CRM
- Индивидуальные решения для бизнеса
- CRM маркетинг
- Аудит
- Настройка аналитики
- Расширенная аналитика
- Анализ бизнес ниши
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$450
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
$450
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
$30/час
от $200от 3 дней
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
$30/час
от $150от 5 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$40/час
от $300от 7 дней
нет рейтинга