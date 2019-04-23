Представляю студию онлайн маркетинга 4Limes

Наш сайт 4Limes.com

Мы предоставляем широкий спектры услуг, который включает в себя:

Услуги сфере “Разработка”

Разработку сайтов (от лендингов до больших корпоративных сайтов и интернет магазинов)

Создание мобильных и веб-приложений

Создание чат-ботов и голосовых ассистентов

Услуги сфере “Дизайнн”

Веб дизайн

Проектирование UX/UI

Логотип и фирменный стиль

Брендинг и айдентика

Услуги сфере “SEO продвижение сайта”

Аудит сайта

Оптимизация сайта

Комплексное продвижение сайта

Снятие фильтров

Копирайтинг

Услуги сфере “Контекстная реклама РРС”

Аудит контекстной рекламы

Настройка контекстной рекламы

Ведение контекстной рекламы

Ремаркетинг

KMS настройка

Услуги сфере “Продвижение в социальных сетях”

Создание SMM стратегии

Создание контент стратегии

Ведение социальных сетей

Создание сообщества

Таргетированная реклама

Услуги сфере “Автоматизация бизнеса”

Внедрение Битрик24 (облачная и коробочная версия)

Автоматизация бизнес процессов

Интеграция Битрикс24 с 1С

Пакетные внедрения Битрикс24

Аудит CRM

Обучение работе в CRM

Индивидуальные решения для бизнеса

CRM маркетинг

Услуги сфере Аналитики

Аудит

Настройка аналитики

Расширенная аналитика

Услуги сфере “Разработка маркетинговых стратегий “