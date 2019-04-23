Dante2770

Дмитрий Лукьянчук Dante2770

 
25 летУкраина/Одесса
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Представляю студию онлайн маркетинга 4Limes

Наш сайт 4Limes.com

Мы предоставляем широкий спектры услуг, который включает в себя:

Услуги сфере “Разработка”

  • Разработку сайтов (от лендингов до больших корпоративных сайтов и интернет магазинов)
  • Создание мобильных и веб-приложений
  • Создание чат-ботов и голосовых ассистентов
Услуги сфере “Дизайнн”

  • Веб дизайн
  • Проектирование UX/UI
  • Логотип и фирменный стиль
  • Брендинг и айдентика
Услуги сфере “SEO продвижение сайта”

  • Аудит сайта
  • Оптимизация сайта
  • Комплексное продвижение сайта
  • Снятие фильтров
  • Копирайтинг
Услуги сфере “Контекстная реклама РРС”

  • Аудит контекстной рекламы
  • Настройка контекстной рекламы
  • Ведение контекстной рекламы
  • Ремаркетинг
  • KMS настройка
Услуги сфере “Продвижение в социальных сетях”

  • Создание SMM стратегии
  • Создание контент стратегии
  • Ведение социальных сетей
  • Создание сообщества
  • Таргетированная реклама
Услуги сфере “Автоматизация бизнеса”

  • Внедрение Битрик24 (облачная и коробочная версия)
  • Автоматизация бизнес процессов
  • Интеграция Битрикс24 с 1С
  • Пакетные внедрения Битрикс24
  • Аудит CRM
  • Обучение работе в CRM
  • Индивидуальные решения для бизнеса
  • CRM маркетинг
Услуги сфере Аналитики

  • Аудит
  • Настройка аналитики
  • Расширенная аналитика
Услуги сфере “Разработка маркетинговых стратегий “

  • Анализ бизнес ниши
Аудит сайтаЧат-бот
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$450
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
asedfgvn
37 летУзбекистан
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$450
10 баллов
5 лет назад
Лендинг для семейного кафе
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
$30/час
от $200от 3 дней
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
$30/час
от $150от 5 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$40/час
от $300от 7 дней
нет рейтинга