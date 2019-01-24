Sasha-96

Литвин Александр Sasha-96

 
27 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Вэб-дизайнер, фоторедактор, графический дизайнер

Меня зовут Александр. В основном я вэб-дизайнер, фоторедактор и графический дизайнер. Работаю в этой сфере уже более 4-ех лет и имеется хороший опыт. Очень люблю свою работу и это самое главное. Заказы выполняю качественно, профессионально и в срок. Обращайтесь-не пожалеете.

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$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
bvv280779
44 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Фоторедактор
Отработали супер все сделано отлично качеством работы доволен все что я просил все направлено и доработано быстро и без проблем
Очень хорошо объясняет что нужно делать. Было приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
oliverr
Оля 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$6
10 баллов
5 лет назад
Редактирование изображений 2
Работа выполнена на отлично! Качественно и быстро. Рекомендую!
Было приятно с вами поработать.
Ответный отзыв
Dante2770
25 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Продающий баннер для Instagram
Работа была сделана очень быстро и очень качественно. Александр всегда прислушивался к моим пожеланиям и предпочтениям. В дальнейшем буду сотрудничать с ним. Крайне рекомендую.
Было приятно с вами поработать.
Ответный отзыв