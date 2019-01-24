Вэб-дизайнер, фоторедактор, графический дизайнер
Меня зовут Александр. В основном я вэб-дизайнер, фоторедактор и графический дизайнер. Работаю в этой сфере уже более 4-ех лет и имеется хороший опыт. Очень люблю свою работу и это самое главное. Заказы выполняю качественно, профессионально и в срок. Обращайтесь-не пожалеете.
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Отработали супер все сделано отлично качеством работы доволен все что я просил все направлено и доработано быстро и без проблем
Ответный отзыв
Очень хорошо объясняет что нужно делать. Было приятно сотрудничать.
$6
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена на отлично! Качественно и быстро. Рекомендую!
Ответный отзыв
Было приятно с вами поработать.
$5
10 баллов
5 лет назад
Работа была сделана очень быстро и очень качественно. Александр всегда прислушивался к моим пожеланиям и предпочтениям. В дальнейшем буду сотрудничать с ним. Крайне рекомендую.
Ответный отзыв
Было приятно с вами поработать.