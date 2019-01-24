Вэб-дизайнер, фоторедактор, графический дизайнер

Меня зовут Александр. В основном я вэб-дизайнер, фоторедактор и графический дизайнер. Работаю в этой сфере уже более 4-ех лет и имеется хороший опыт. Очень люблю свою работу и это самое главное. Заказы выполняю качественно, профессионально и в срок. Обращайтесь-не пожалеете.