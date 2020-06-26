Есть билетный оператор, у него на рускоговорящем сегменте не все хорошо с репутацией, нужна помощь в увеличении рейтинга в различных мета поисковиках RY - основные метапоисковики aviasales.ru, skyscanner.ru, momondo.com, matrix.itasoftware.com, kayak.com, whichbudget.com ...
Нужно сделать парсинг номеров барбершопов (и не только) в гугле
Нужно сделать парсинг номеров, имейлов и названий соответствующих заведений по всей Москве.
Сюда входят: Барбершопы, салоны красоты, кафе, бары, рестораны и ещё несколько тем. Подробно опишу исполнителю. Пишите цену. Нужно сделать по 1000 для каждого типа заведения.
UPD: Нужно парсить только гугл карты.
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