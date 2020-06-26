Нужно сделать парсинг номеров барбершопов (и не только) в гугле

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок445 просмотров

Нужно сделать парсинг номеров, имейлов и названий соответствующих заведений по всей Москве.

Сюда входят: Барбершопы, салоны красоты, кафе, бары, рестораны и ещё несколько тем. Подробно опишу исполнителю. Пишите цену. Нужно сделать по 1000 для каждого типа заведения.

UPD: Нужно парсить только гугл карты.

5 лет назад
artemijkuznetsov
Артём Кузнецов 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Ильдар
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
Александр
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Игорь
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Адилет
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артем
 
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 отзывов(-2)
5 лет назад