Провести аудит сайта для составления ТЗ программисту

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Закрыт25 заявок448 просмотров

Нужно провести аудит сайта, для составления ТЗ программисту.

Сайт в ЛС заинтересованному исполнителю.

5 лет назад
Karina_8
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