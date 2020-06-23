Оптимизировать скорость сайта на WordPress

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Завершен7 заявок485 просмотров

Ищу разработчика для оптимизации скорости сайта. Необходимо внедрить рекомендации предложенные гуглом https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=shen-us.com

WordPress
5 лет назад
AnastasiyaGr
Анастасия 
32 года
6 лет в сервисе
Была
17 дней назад

Выбранный исполнитель

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
5 лет назад
$14
1 день
Заказывали оптимизацию скорости сайта, очень понравилось работать с Алексеем. Сделал все быстро, скорость поднял с 23 до 90 баллов. После работы "вылезли" некоторые косяки, но Алексей оперативно все исправил. Большое спасибо за работу!
Все хорошо, оплата сразу. Затянул со сроками, извиняюсь(

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