Нужно настроить вывод конверсии в GA с бронировании на сайте

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Завершен3 заявки601 просмотр

Нужно настроить вывод конверсии в GA с бронировании номеров в отеле , подключить целевую кнопку в GA и сделать пару настроек.

5 лет назад
milaraiba
Валерий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$22
2 дня
Escrow
Виталий очень хороший специалист. Если взялся до доводит до результата без всяких капризов и отговорок, рекомендую. Спасибо, будем дальше сотрудничать.
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Борис
 
44 года
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9 дней назад
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Игорь
 
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Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
dependable
Виталий 
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Был
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